Nico Gonzalez alla Juventus: cifre e dettagli dell'operazione

Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha formalizzato l'ingaggio di Nico Gonzalez. Il calciarore argentino, classe 1998, si trasferisce in bianconero dopo aver vestito la maglia della Fiorentina nelle ultime tre stagioni. A partire dall'annata 2024/25, l'ormai ex fantasista viola indosserà i colori bianconeri.La nota ufficiale della Juventus:"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACFFiorentina per l’acquisizione,L’accordo prevede inoltreIl corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitivagià a decorrere dalla data odierna per un importo complessivo pari a € 33 milioni. Si precisa peraltro che la valutazione finale circa la rilevazione contabile dell’operazione sarà compiuta ai fini della preparazione della Relazione Semestrale al 31 dicembre 2024, la cui approvazione è prevista nel mese di febbraio 2025".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui