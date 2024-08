Nelle prossime settimane potrebbe profilarsi un autentico duello di mercato tra Juventus e Atalanta per quanto riguarda Nico Gonzalez. Come riferito da Calciomercato.com, per provare ad abbassare l'esborso economico, entrambi i club potrebbero mettere sul piatto delle possibili contropartite decisamente gradite alla Fiorentina. I bianconeri propongono il centrocampista statunitense Weston McKennie e l'esterno sinistro serbo Filip Kostic, mentre i bergamaschi possono mettere sul tavolo il portiere argentino Juan Musso (classe 1994 ex Udinese). La Fiorentina, infatti, sta cercando anche un portiere e starebbe valutando il profilo di De Gea - ancora svincolato dopo la sua esperienza al Manchester United - mentre Wojciech Szczesny non sembrerebbe interessato ad un eventuale approdo sulle rive dell'Arno.