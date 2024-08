La situazione e le intenzioni della Juventus

Costo del giocatore

Il tempo corre e la Juventus deve chiudere ancora dei colpi, soprattutto sul reparto degli esterni d'attacco. Il nome è sempre quello di Nico Gonzalez, ala offensiva della Fiorentina. Negli ultimi giorni l'argentino è diventato un nome bollente per il mercato bianconero, tanto da avviare colloqui e trattative con il club toscano.La Juventus può premere il piede sull'acceleratore per il giocatore argentino. Il club bianconero sta lavorando per trovare l'intesa economica con Nico, che dovrebbe essere sui tre milioni e mezzo di euro. Al momento però c'è un'idea di accordo. La trattativa prosegue, così come i contatti tra le parti, ma nulla è ancora deciso. La Juventus però vorrebbe chiudere quanto prima. L'intenzione dei piemontesi è di regalare a Thiago Motta il giocatore prima dell'inizio del campionato, che vedrà la Juventus affrontare il Como all'Allianz Stadium di Torino il 19 agosto alle ore 20.45.

La Fiorentina chiede almeno tra i 30 e 35 milioni per l'argentino. La Juventus, almeno inizialmente, voleva inserire delle contropartite tecniche, cosa che però il club toscano non ha accettato. I due club stanno ragionando su un prestito, ma rimane ancora da fissare il costo e l'eventuale obbligatorietà del riscatto per la sua acquisizione a titolo definitivo.

