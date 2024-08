E Nico Gonzalez? Eh, Nico: dopo aver ricevuto il consenso dell'argentino, la Juventus si appresta a negoziare con la Fiorentina, e la fiducia sembra in crescita. Con ladeterminata a portare Nico a Torino e il numero 10 viola desideroso di trasferirsi, la Fiorentina lavora senza sosta per trovare un sostituto, identificando in Albert Gudmundsson del Genoa il profilo ideale. Mentre si attende l'effetto domino, qualcosa si sta già muovendo: Gonzalez non è stato convocato per l'amichevole della Fiorentina, oggi impegnata a Friburgo. L'ex giocatore dello Stoccarda continuerà ad allenarsi al Viola Park, come ha fatto ieri. Un ulteriore indizio che il divorzio e il trasferimento a Torino sono sempre più vicini.