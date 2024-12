Perché Nico Gonzalez è stato fermo così tanto

Rieccolo finalmente, più in forma che mai.è ufficialmente tornato, e lo si è visto ieri sera quando, in un match sostanzialmente già indirizzato, è sceso in campo con la voglia e l'obiettivo di aggiungersi alla festa dellacon un "regalo" concreto. Detto fatto, per lui in 24 minuti subito un goal e un assist, esattamente come aveva fatto all'esordio stagionale in Champions League contro il PSV Eindhoven.Un inizio scintillante, che sembrava promettere un immediato futuro altrettanto prolifico. Poi, un paio di settimane dopo, la doccia fredda nella notte didel 2 ottobre, quella che ai bianconeri è costata anche il grave infortunio di Gleison Bremer. Chiara la diagnosi emersa dagli esami al J|Medical - lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra -, meno i tempi di recupero: se inizialmente, infatti, si immaginava per Nico uno stop relativamente breve, con il passare delle settimane lo staff medico della Juve si è reso conto della necessità di non forzare il rientro e studiare per lui un piano personalizzato, con l'obiettivo di minimizzare il rischio di ricadute serie - ma anche di piccoli problemi ravvicinati - alla luce del suo storico di infortuni.L'attesa è stata lunga, dunque. L'argentino ha potuto rivedere la panchina solo sabato scorso, per il match contro il Venezia nel quale è poi tornato in campo negli ultimi minuti, mentre il match di Coppa Italia ha rappresentato per lui l'occasione di un "nuovo inizio". Non l'ha sprecata Nico, anzi. E ora si candida (ancora) a un ruolo da protagonista nella squadra di Thiago Motta, che ne ha sentito tanto la mancanza ma che sa anche, guardando avanti, di poter scrivere con lui una storia diversa.





