C'è grande attesa per vederein campo con la maglia della, cosa che potrebbe materializzarsi già domani (per quanto l'argentino stia ancora smaltendo le fatiche degli impegni con la Nazionale e la lunga trasferta). L'ex Fiorentina ha realizzato un goal all'in Serie A il 3 aprile 2022 e inoltre ha segnato cinque reti nelle ultime sei partite che ha giocato nel torneo: nel periodo (dal 27 aprile scorso), nessun giocatore ha fatto meglio (cinque anche Marcus Thuram, ma in sette gare). Nico Gonzalez ha trovato il goal in ciascuna delle ultime due trasferte di campionato e potrebbe segnare per tre match esterni di fila per la prima volta in Serie A.