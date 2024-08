Dopo settimane di intense trattative, è stato finalmente raggiunto l'accordo:è ormai a un passo dal diventare ufficialmente un nuovo giocatore della. L'attaccante argentino ha completato con successo le visite mediche presso JMedical, superandole senza problemi. Successivamente, ha firmato il contratto che lo legherà ai bianconeri per i prossimi anni. L'accordo prevede un prestito con obbligo di riscatto e bonus, che soddisfa le richieste di entrambe le parti. Con la formalizzazione dell'intesa e la firma del contratto, Nico Gonzalez si prepara a iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Juventus. Come riporta Sky Sport, l'ufficialità è attesa in serata.