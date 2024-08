Nico Gonzalez sarà titolare nella Juventus?

La Juventus si rinforza con l'arrivo di Nico Gonzalez; l'esterno argentino arriva dalla Fiorentina (qui i dettagli dell'operazione ). Ma che ruolo avrà nella Juventus di Thiago Motta? E soprattutto, sarà un titolare della squadra?Nico Gonzalez è un obiettivo della Juve da tempo e come dimostra l'investimento fatto, il club bianconero punta molto sul giocatore. Thiago Motta ha abituato già a Bologna di ruotare molto i calciatori di partita in partita ma Nico può essere sicuramente considerato un titolare di questa squadra, almeno sulla carta. In ogni caso, la Juve vorrà rinforzarsi ancora sugli esterni e quindi Thiago spera di avere tante soluzioni diverse da poter scegliere di partita in partita. Nico può giocare sia sulla destra che sulla sinistra, aspetto che faciliterà il suo impiego.