Quanto costerà Nico Gonzalez alla Juventus?

Tutto fatto per l'arrivo di Nico Gonzalez alla Juventus; il club bianconero ha trovato l'accordo con la Fiorentina per l'esterno argentino. Un'operazione importante per la Juve che punta molto sul giocatore come dimostra la cifra spesa per ottenere il sì della Fiorentina.Il club viola per Nico Gonzalez ha sempre ribadito di voler incassare intorno ai 40 milioni di euro. La Juventus inizialmente era partita da cifre più basse ma negli ultimi giorni si è avvicinata alle richieste della Fiorentina. Alla fine, sarà un'operazione da 38 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Questa la cifra che pagherà la Juventus.