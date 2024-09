Dopo l'exploit nel match di ieri trae PSV Eindhoven in cui ha anche segnato il suo primo goal in maglia bianconera,sarà protagonista a breve anche davanti a taccuini e telecamere, nel corso della suadi presentazione. L'appuntamento è per domani, giovedì, alle 13.30, come di consueto presso l'Allianz Stadium. L'esterno argentino avrà quindi modo di parlare in maniera approfondita della sua scelta di trasferirsi a Torino e iniziare una nuova avventura dopo gli anni alla Fiorentina, oltre che dei suoi obiettivi e delle sue aspettative.