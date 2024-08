Juve, le ultime su Nico Gonzalez

non fa più parte della rosa della. O almeno questo è ciò che balza all'occhio guardando la numerazione ufficiale della squadra viola comunicata poco fa dalla, in cui non compare appunto il 10 dell'esterno argentino (e nemmeno il suo nome). Il classe 1998 sembra dunque pronto a lasciare la Toscana, dove proprio ieri è approdato Albert Gudmundsson, individuato dal club gigliato come suo sostituto.Nico è atteso a Torino dalla, che ha pronto per lui un contratto da 1+4 a 3,5 milioni di euro a stagione, nell'ambito di un prestito con obbligo di riscatto dal costo complessivo di poco superiore ai 30 milioni di euro. Per mettere la parola fine alla trattativa, come vi abbiamo raccontato in mattinata , manca (o mancava?) sostanzialmente solo il placet definitivo del patron viola Rocco Commisso, che però ormai potrebbe essersi convinto del suo addio.





