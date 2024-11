Infortunio Douglas Luiz, quando torna?



La Juventus conclusa la sosta nazionali inizia a preparare i prossimi impegni alla Continassa agli ordini di Thiago Motta. C'è però chi non è partito per la propria nazionale per recuperare dai rispettivi infortuni. Stiamo parlando del centrocampista brasiliano Douglas Luiz e dell'esterno argentino Nico Gonzalez. Come stanno? Quando potranno ritornare in campo?Il centrocampista brasiliano arrivato in estate dall'Aston Villa mette nel mirino il rientro almeno in panchina per la sfida contro il Milan, con l'obiettivo di ritagliarsi spazio nella sfida di Champions League contro la sua ex squadra, l'Aston Villa. Al momento però la sua presenza anche in panchina contro i rossoneri continua ad essere in dubbio.Discorso diverso invece per Nico Gonzalez. Su di lui filtra pessimismo per la sfida di sabato sera a San Siro contro i rossoneri. Le speranze sono quelle di vederlo, almeno in panchina, per la sfida di Champions League.





