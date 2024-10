Come stanno Douglas Luiz e Nico Gonzalez

Ieri lo aveva anticipato Thiago Motta, oggi è stato messo nero su bianco nella lista dei convocati è di nuovo a disposizione della, con cui potrebbe tornare in campo già questa sera - e lo farebbe eventualmente con uno speciale "corpetto" protettivo per attutire eventuali colpi al costato - oppure, più probabilmente, in una delle prossime uscite.Come procedono, invece, i recuperi degli altri infortunati? Oltre ai lungodegenti Gleison Bremer e Arek Milik, nell'infermeria bianconera ci sono ancora: il centrocampista brasiliano, alle prese con il problema fisico rimediato nel riscaldamento prima del match contro lo Stoccarda, potrebbe rivedersi a breve, fra la trasferta di sabato a Udine e l'impegno di martedì in Champions League con il Lille; bisognerà attendere ancora un po', invece, per l'esterno argentino, che punta il derby contro il Torino prima della sosta.Saranno entrambi rientri importanti per Thiago Motta, che dal canto suo non ha mai voluto sentire parlare di emergenza ma che nelle ultime settimane ha dovuto inevitabilmente fare i conti con defezioni significative, che avrebbero messo in difficoltà chiunque. L'infermeria ora si sta svuotando, la Juventus potrebbe presto tornare a respirare. Dita incrociate, anche per l'imminente sosta…





