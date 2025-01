Le parole di Nico Gonzalez in conferenza stampa dopo il match tra Atalanta e Juventus, terminata con il risultato di 1-1.LA PARTITA - "Crisi di risultati? Secondo me pareggiare tante partite non vuol dire essere in crisi. Siamo sulla strada giusta, siamo capaci di andare avanti, di lottare e attaccare. Speriamo che da oggi fino a fine stagione possiamo continuare a dimostrare quello che abbiamo fatto vedere oggi".OBIETTIVI - "A nessuno piace pareggiare tante partite, ma sono risultati positivi anche i pareggi per la classifica. Oggi abbiamo fatto una grande partita. Secondo me dobbiamo continuare su questa strada che è quella giusta".LA COLLOCAZIONE TATTICA - "Ho giocato da punta, terzino e anche a centrocampo. Conosco bene l'Atalanta già da quando la sfidavo con la Fiorentina. Se vado in giro per il campo a loro piace fare l'uno contro uno. Oggi ho provato ad aiutare la squadra e a dare una mano".IL MILAN - "Sarà una partita dura contro il Milan, li abbiamo già affrontati dieci giorni fa e sappiamo come giocano. Quello che abbiamo fatto vedere oggi è la strada sulla quale dobbiamo continuare a lavorare. La gente al di fuori vede tanti pareggi, per noi non è normale pareggiare tanto, ma anche un punto conta".IL COMPORTAMENTO - "Per aiutare la squadra faccio tutto, urlare, insultare tutti, mi piace essere un po' pazzo in campo, ma sempre positivo: lo faccio solo per aiutare la squadra. Abbiamo portato un punto a Torino e sono contento perché abbiamo fatto una grande partita".