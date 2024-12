Nico è pronto? Ce lo dirà. Un punto cruciale per il rientro di Nico Gonzalez è stato il confronto con lodel club, che ha sancito il suo ritorno in gruppo già da oggi. L’argentino ha anticipato i tempi, mettendosi a disposizione per la sfida contro il Venezia, anche se difficilmente potrà garantire una lunga tenuta: dopo oltre due mesi di stop, le sue condizioni fisiche necessitano ancora di rodaggio.Gonzalez manca dal campo dalla gara di Champions League contro il Lipsia, giocata lo scorso 2 ottobre. L’infortunio – una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra – ha richiesto più tempo del previsto a causa di un’infiammazione legata a vecchie cicatrici. Ora, però, l’attaccante scalpita, determinato a tornare protagonista. Anche solo pochi minuti sul terreno di gioco potrebbero essere fondamentali per riacquistare fiducia e ritmo.