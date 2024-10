Staffetta sulla destra

Uno ha segnato all'esordio in, l'altro lo ha fatto al ritorno dall'infortunio. Lasi godono i loro esterni d'attacco, portati in dote dalla sessione estiva di calciomercato:. Con i due calciatori che si candidano ad un ruolo da protagonisti anche in vista della trasferta di Lipsia in Champions. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, esattamente come abbiamo visto a Marassi, potrebbe tirare nuovamente aria di staffetta sulla corsia di destra del 4-2-3-1 di Thiago Motta.Se Nico Gonzalez è destinato a vestire una maglia da titolare anche alla Red Bull Arena, Thiago Motta è sicuramente pronto a giocarsi la carta Conceicao a gara in corso. Se l'ex Fiorentina assicura qualità nel dribbiling e ha nelle corde le giocate risolutrici, Chico può rappresentare la classica soluzione buona per sparigliare le carte: i suoi strappi e le sue sterzate, specialmente nel segmento finale di partita, possono rivelarsi un fattore decisivo per cambiare le sori di una partita.I numeri di Nico Gonzalez e Conceicao in EuropaIl bottino complessivo dei due esterni della Juventus tocca quota 13 goal in due nelle competizioni internazionali. Nico ne ha segnati 11 - di cui uno in Champions e 10 in Conference - mentre Conceicao è andato a referto due volte, sempre in Champions, con il Porto.





