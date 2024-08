Sarà lala prossima squadra di? Uno scenario da non escludere, con l'argentino finito sul taccuino di Cristiano Giuntoli che, per convincere la, è pronto a mettere sul piatto anche il cartellino di Weston McKennie, tra gli esuberi di questa calda estate di mercato. Intanto, però, il giocatore ha fatto sapere, tramite le sue Instagram stories, di essere in viaggio verso Firenze (insieme alla fidanzata), dove domani dovrebbe incontrare la dirigenza viola per discutere del suo futuro. Su Nico Gonzalez ci sono almeno altri tre club: Atalanta, Newcastle e Atletico Madrid.