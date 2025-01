Nico Gonzalez bocciato da tutti i giornali: voti horror dopo Brugge-Juventus

Getty Images

I voti a Nico Gonzalez dopo Brugge-Juventus

Serata non positiva perin Belgio. L'attaccante argentino non ha per nulla convinto nel match di ieri tra Brugge e, come sottolineato anche dai giornali in edicola oggi che lo hanno bocciato con voti molto bassi.- Per uno che ha bisogno di verticalità giocare spalle alla porta non è la situazione ideale. Però lui ci mette parecchio del suo, sbagliando clamorosamente sotto porta un goal che avrebbe potuto cambiare il match.- La prestazione è segnata inesorabilmente dal goal sbagliato, di fatto, a porta vuota, masticando un pallone che chiedeva solo di essere appoggiato in fondo al sacco. E dire che, nel primo tempo, era stato l’unico a tentare puntualmente la giocata di prima per velocizzare l’azione e sorprendere i belgi…

- Ancora punta centrale di manovra, dovrebbe aiutare la manovra ma ci sono troppi errori in palleggio che mettono in difficoltà i compagni. Liscia una palla d’oro che meritava destino migliore.