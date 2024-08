La situazione di Nico Gonzalez: si può chiudere prima di Juve-Como?

Effetto domino. Sì, non si potrebbe definire perfettamente. Il mercato, spesso volentieri, è una questione di incastri. Di conseguenze. E ciò che sta per maturare sull'asse Genova-Fiorentina-Torino ne è di fatto la prova. Ma procediamo con ordine: mentre il Genoa si avvia a chiudere la trattativa per portare in rossoblù Andrea Pinamonti, la Fiorentina ha messo le mani su Albert Gudmundsson, con il calciatore islandese che già oggi sosterrà le visite mediche con il club viola prima delle tradizionali firme. Un doppio sviluppo davvero importante, a due settimane dalla fine del mercato, che gioco forza chiama in causa anche la Juventus, ormai pronta ad affondare il colpo su Nico Gonzalez.La Juventus debutterà lunedì 19 agosto in campionato ospitando il Como all'Allianz Stadium di Torino. La speranza di Thiago Motta è che per quel match Nico Gonzalez possa già essere un calciatore bianconero. Per fare in modo che ciò accada c'è una sola possibilità: chiudere la trattativa con la Fiorentina entro questo week end. Gli accordi tra i due club e con l'esterno offensivo ci sono già e a questo punto ogni momento è quello buono per definire l'operazione. Qualora il tutto si dovesse concretizzare nelle prossime ore, sarebbe comunque molto difficile (se non impossibile) vedere l'argentino impiegato dal primo minuto contro il lariani, ma averlo a disposizione per l'inizio del campionato rappresenterebbe comunque un segnale importante.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui