La Juventus ha messo la priorità su, data la situazione di emergenza sulla fascia sinistra dopo l'infortunio di Weah. Attualmente, l'unica alternativa rimasta è Cambiaso, con Danilo o Gatti come possibili terzini. Oggi è previsto un incontro cruciale tra la Juventus e la Fiorentina, con Cristianointento a sbloccare la trattativa.L'accordo con Nico Gonzalez è già in porto: il giocatore ha accettato un ingaggio di 3,5 milioni di euro e ha espresso il suo desiderio di trasferirsi alla Juventus. Tuttavia, l'ostacolo principale è rappresentato dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Finora, Commisso ha respinto la proposta bianconera di 30 milioni di euro, preferendo un'offerta più alta, intorno ai 40 milioni.Per superare questo scoglio, la Juventus intende rilanciare l'offerta includendo anche Arthur e Filip Kostic, entrambi in uscita. Nel frattempo, Nico Gonzalez non è stato convocato per la prima di campionato con il Parma, mentre la Fiorentina ha già trovato un sostituto in Albert Gudmundsson.Sullo sfondo, l'Atalanta continua a monitorare la situazione e potrebbe inserirsi nella trattativa, soprattutto se riuscisse a cedere Lookman al PSG, rendendo la competizione per il giocatore ancora più intensa.