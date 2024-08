Nico Gonzalez-Juventus, la cifra per acquistarlo

Ormai non è più un mistero che la Juventus stia pensando anche a Nico Gonzalez per rinforzare l'attacco a disposizione di Thiago Motta. Operazione comunque non semplice per le richieste attuali della Fiorentina, che valuta 40 milioni il giocatore.Secondo il Corriere dello Sport comunque, la trattativa eventualmente potrebbe chiudersi a 35 milioni tra parte fissa e bonus. ".C’è da capire se dentro questo obiettivo la Juve non ci metta anche un po’ di strategia per Koop: io faccio un passo indietro qui, tu apri al dialogo di là. E occhi sempre aperti su Sancho e Adeyemi", scrive il quotidiano.