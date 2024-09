Juventus-PSV, parla Nico Gonzalez

Nicoha parlato ai microfoni di SkySport dopo la sfida tra Juventus e PSV. Le sue parole:"Sono felice, veramente. Abbiamo fatto una grande partita, debutto, goal, la squadra ha giocato bene, nel secondo tempo potevamo fare di più ma il risultato è positivo e torno a casa felice"."Quella è l'idea che vuole Thiago, è chiara. Abbiamo libertà di fare ciò che sappiamo e nel campo siamo sempre con il sorriso sulla partita. Dobbiamo fare come oggi, continuare cosi con questa idea che ci ha regalato un risultato positivo in casa"."Sono felice per Kenan, se lo merita, è bravo, oggi ha fatto una grande partita, vediamo se pagherà una cena (ride ndr)".Mi dispiace non abbia segnato, se lo merita ma deve stare tranquillo perchè è forte, vive per segnare, oggi non l'ha fatto ma succede, deve continuare cosi".





