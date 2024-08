Nico Gonzalez a disposizione per Verona-Juventus?

Finalmentepotrà contare su un altro esterno offensivo. Ma da quando?è attualmente in emergenza dopo l'infortunio di Timothy Weah, che era l'unico giocatore di ruolo per giocare sulla destra. Con l'arrivo di Nico Gonzalez, aumentano le opzioni per il tecnico.La Juve lunedì affronterà il Verona in trasferta e rispetto all'ultima partita, Thiago Motta perde Weah, Thuram e forse Danilo. Nico Gonzalez potrà esserci per la sfida di lunedì? La fumata bianca è arrivata oggi ma difficilmente l'argentino potrà essere a disposizione per Verona-Juventus. A livello di tempistiche infatti, sembra molto complicato un suo impiego.