Nico Gonzalez, a DAZN, parla dopo Monza-Juventus."Sono molto contento. Prima perché come squadra è troppo importante vincere. Sono felice dopo l'infortunio, tornare e segnare col Cagliari, anche oggi. Mi fa piacere. Grazie alla squadra per il supporto a me. Niente: l'ho detto l'altra volta, è la strada giusta, continuiamo così"."Normalmente sono esterno, lo sanno tutti. Per aiutare la squadra, se devo fare il portiere, lo faccio. Non è un problema. Mi sento comodo. E' importante, l'ho fatto sapere al mister"."I complimenti di Wes? Mi hanno fatto piacere, lo giuro. Mi fa sentire bene".