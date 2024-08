Juventus, ci saranno i nuovi contro la Roma?

Ultimo giorno di mercato ma la Juventus continua il proprio lavoro alla Continassa agli ordini del tecnico. Si lavora per preparare la sfida di domenica sera contro la Roma in programma all'Allianz Stadium di Torino. Sale l'attesa però tra i tifosi di vedere in campo i nuovi acquisti, nonostante la Juventus si sia già dimostrata una squadra nuova e bella da vedere nelle prime apparizioni stagionali.Nelle prime apparizioni lo stupore è stato tutto nel vedere accomodarsi in panchina, pagato oltre 50 milioni in estate. Il motivo però sembra essere la sua ricerca ancora della forma ottimale, reduce dalla Copa America con il suo Brasile. Potrebbe partire dalla panchina anche contro la Roma complici anche i segnali incoraggianti lanciati da Manuel Locatelli. Franciscoè reduce da un infortunio muscolare con il Porto da cui ha pienamente recuperato ma dovrebbe partire dalla panchina.Gonzalez si è a lungo allenato con grandi carichi perché la Fiorentina preparava la gara di Conference League prima del suo trasferimento. Discorso differente per, la cui avventura ormai è nota, ma sta recuperando la miglior forma. Potrebbero essere tutti convocati per la sfida di campionato agli ex Dybala e Soulè ma difficilmente per una maglia da titolari.





