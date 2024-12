Chi è Niccolò Rizzo

. Cosìha annunciato in conferenza stampa la convocazione per il match di domani tradi quattro giovani, tre dei quali erano già stati "arruolati" per la trasferta di una settimana fa a Lecce. Il nome nuovo è il secondo, quello di, che nei giorni scorsi si è allenato con la prima squadra al posto di Alfonso Montero, in un momento che resta di grande emergenza soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato.Nato il 19 luglio 2007, Rizzo è un difensore centrale approdato in bianconero nell'estate 2023, acquistato dal Siena dove era già stato aggregato ai "grandi" in ritiro nel 2022 totalizzando poi 6 panchine in Serie C. Finora ha mostrato le sue qualità soprattutto con la, mentre in Primavera non ha ancora esordito. Niccolò può agire sia a destra che a sinistra, ed è già nel giro della Nazionale azzurra. Un prospetto sicuramente interessante, che non a caso era finito nel mirino anche di altri club. E che ora è pronto a giocarsi le sue chance con Thiago Motta.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui