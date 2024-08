Livano, giovane talento della Juventus Next Gen, è finito nel mirino di club del campionato belga. Genk e Union SG stanno seguendo con grande attenzione le prestazioni del giocatore e potrebbero avviare contatti concreti nelle prossime ore per acquistarlo a titolo definitivo.Le due squadre belghe, Genk e Union SG, sono particolarmente interessate alle qualità di Comenencia e potrebbero muoversi rapidamente per assicurarsi i suoi servizi. Entrambi i club sono noti per il loro impegno nella scoperta e valorizzazione di giovani talenti, e l’arrivo di Comenencia potrebbe rappresentare un importante rinforzo per le loro rose.