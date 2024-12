Sandro, a DAZN, parla così prima di Monza-Juve."Vorrei vedere lo spirito visto contro l'Udinese. A Lecce approccio sbagliato. Non dobbiamo sbagliare l'approccio, gli inizi partita sono stati brutti. Serve partita tosta, avanti o indietro a volte lo decideremo noi, a volte la Juve. Serve coraggio, l'avversario è importante. Abbiamo rispetto"."Provo a entrare in alcune zone di campo, e poi a ricacciarle indietro. Anche il risultato ti dirà cosa fare. Non lo so. Non te lo dico (ride, ndr). Serve una partita tosta, nelle ultime partite abbiamo preso gol stupidi. Non te lo perdonano"."Caratteristiche sue sono quelle lì, andrà a cercare spazi a lui idonei".