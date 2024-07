Altro rinforzo in arrivo per le giovanili della. Si tratta, secondo quanto riportato dagli svizzeri di Swiss Football Mag, di, centrale difensivo classe 2008 proveniente dal. Già fissate le visite mediche per la giornata di domani, dopodiché arriverà la firma sul contratto. Nuovo colpo in prospettiva, dunque, per i bianconeri, che proprio poche ore fa hanno dato il benvenuto a Torino anche a Juan Ignacio Quattrocchi, duttile attaccante classe 2004 che sarà aggregato alla Next Gen e stanno monitorando anche altri profili per vari reparti.