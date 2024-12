Pavel, ex pilastro dellacome giocatore e dirigente, è pronto a tornare nel calcio, ma non in Repubblica Ceca come ipotizzato. Durante un evento benefico, ha confermato di avere due offerte, una nazionale e una estera.Secondo il media expres.cs, Nedved avrebbe scelto l'Al-Shabab FC, club della Saudi Pro League. Assumerà ufficialmente la carica di direttore sportivo il 1° gennaio 2025, anche se la società saudita lo vorrebbe operativo da subito. L'entusiasmo per il suo arrivo testimonia l'importanza di questa scelta, che segna un nuovo capitolo nella carriera dell’ex dirigente bianconero.