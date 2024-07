Dan Ndoye, ala d'attacco del Bologna e della Svizzera, ha disputato una buona stagione con la casacca dei rossoblù, ma si è anche reso protagonista di un altrettanto buon Europeo. Il giocatore è finito nel mirino della Juventus, ma non ci sono solo i bianconeri sull'ala elvetica classe 2000. Anche lo United ha mostrato interesse e proprio a riguardo ha parlato l'agente del giocatore Fahd Adamson ai microfoni del quotidiano svizzero Blick: "Apprezzato dallo United? Beh, questo è ovvio. Lo United appartiene all'Ineos e Dan ha già giocato per gli altri club di questo gruppo: il Nizza ed il Losanna. Lo stesso agente ha poi spiegato di aver ricevuto diversi messaggi anche da altri club di Premier League ed in merito a questo ha chiosato: "Vediamo cosa ne viene fuori"