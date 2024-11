Antonio Conte è in allerta dopo l'infortunio di Scott McTominay in nazionale. Durante la partita contro la Polonia, il centrocampista scozzese è stato sostituito per un problema alla caviglia sinistra, accusato senza contatti diretti, ma probabilmente causato da un movimento innaturale mentre tentava di raggiungere un cross. McTominay è uscito dal campo zoppicando leggermente, lasciando dubbi sull'entità del problema. Non è ancora chiaro se il cambio sia stato precauzionale o se si tratti di un infortunio più serio. Ulteriori aggiornamenti sono attesi, mentre il Napoli rimane in ansia per le sue condizioni.