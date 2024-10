Laè pronta a scendere in campo per la terza giornata della fase a gironi della. La squadra guidata dasfiderà il Montenegro nel match che prenderà il via alle ore 20.45 allo Stadio '19 maggio' di Samsun. Per la sfida che la nazionale turca disputerà davanti al proprio pubblico, però, il commissario tecnico italiano ha deciso di rinunciare, almeno inizialmente, a. Nel 4-2-3-1 disegnato dall'ex giocatore della Roma e della Sampdoria non c'è infatti spazio per il numero 10 della Juventus che partirà dalla panchina.