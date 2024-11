L’Italia di Luciano Spalletti è pronta a sfidare la Germania nei quarti di finale della UEFA Nations League 2024/25. Dopo un buon percorso nel Gruppo 2 della Lega A, gli Azzurri hanno perso il primo posto nell’ultima partita, cedendo 1-3 alla Francia a San Siro. Tuttavia, erano già qualificati con una giornata d’anticipo alla Final Eight, che debutta quest’anno nella competizione.Se l’Italia supererà la Germania, affronterà in semifinale la vincente tra Danimarca e Portogallo. Le altre semifinali vedranno scontrarsi le vincitrici di Croazia-Francia e Olanda-Spagna, in un torneo ricco di sfide di alto livello.