Le parole di Ezio Simonelli, riportate da Calcio e Finanza:“Violazione della clausola compromissoria da parte del Napoli? Il procedimento ex art. 700 era stato fatto dal Napoli e dall’ex consigliere Blandini. Il Napoli, resosi conto dell’errore procedurale, perché è vero che il ricorso era stato fatto nei miei confronti come presidente di Lega, si è ritirato. Ho apprezzato che ieri sera De Laurentiis mi ha chiamato da Los Angeles per spiegare che per lui è stato un grande fraintendimento, posso dire che per me è un capitolo chiuso. Chiuso per me o in generale? In maniera del tutto teorica, il consigliere Blandini potrebbe anche impugnare il ricorso. Però non ne avrebbe più titolo ed è stato anche condannato alle spese. Di questioni federali non me ne occupo”