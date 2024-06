Napoli, UFFICIALE: Conte nuovo allenatore, il messaggio di De Laurentiis





Le prime parole di Conte

Non c'erano ormai più dubbi da settimane ma adesso è ufficiale, Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli. L'ex tecnico di Juventus ed Inter, dopo aver incontrato il presidente Aurelio De Laurentiis nella giornata di ieri, questa mattina si è recato alla Filmauro per firmare il contratto."Benvenuto Antonio", il messaggio di De Laurentiis sui social che annuncia così l'arrivo di Conte come nuovo allenatore del club. L'allenatore ha firmato un triennale, sarà quindi legato al Napoli fino al 2027. Il presidente ha poi aggiunto: "Antonio è un top coach, un leader, con il quale sono certo che potrà partire quella rifondazione necessaria dopo la conclusione del ciclo che ci ha portato a vincere lo scudetto lo scorso anno dopo molte stagioni ai vertici del calcio italiano. Oggi si apre un nuovo importante Capitolo della storia del Napoli".Conte ha anche rilasciato le prime parole da allenatore del Napoli: "Il Napoli è una piazza di importanza globale. Sono felice ed emozionato all'idea di sedermi sulla panchina azzurra. Posso promettere certamente una cosa: farò il massimo per la crescita della squadra e della società".