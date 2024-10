Non si ferma la corsa della capolistache a San Siro supera 2-0 ile sale a quota 25 punti in classifica, conquistando l'ottava vittoria su dieci partite di campionato. Al Meazza, gli azzurri inscenano una partita di grande cinismo e concretezza, sbloccando il risultato dopo appena cinque minuti grazie al piazzato vincente di Romelu Lukaku. La squadra di Antonio Conte ha saputo poi contenere con personalità la reazione di marca rossonera prima di chiudere i conti prima dell'intervallo grazie alla firma vincente di Khvicha Kvaratskhelia, autore del definitivo 0-2. Grazie a questo successo, il Napoli si porta provvisoriamente a +7 sull'Inter e a +8 sulla Juventus, in attesa che le due inseguitrici scendano in campo domani rispettivamente contro Empoli e Parma.