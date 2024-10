Il Napoli è quello che la Juventus non è ancora

Il Napoli vince 1 a 0 contro ile si mette tutti dietro, certa della vetta della classifica di Serie A comunque vadano le altre partite, Derby d’Italia compreso. 22 punti, frutto di 7 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Una vittoria, quella di questo pomeriggio, che racconta molto di quello che è oggi il Napoli di Antonioe di cosa può dire in tema di corsa scudetto.Il Napoli è brutto, sporco e cattivo. Ma soprattutto vincente. La squadra di Antonio Conte, come altre volte in questo inizio di stagione, non è che rubi l’occhio, non è che domini la partita, non è che non rischi di prendere goal. Ma è capace di vincere in maniera sporca, soffrendo, gettando il cuore oltre l’ostacolo. Caratteristica che, al contrario, la Juventus di Thiago Motta non sempre ha mostrato. Ecco, tra le due compagini sembra essere questa la grande differenza al momento.Detto questo, i partenopei non possono spaventare. La squadra di Conte – anche per il semplice motivo di essere una squadra di Conte -, è una seria candidata allo scudetto, una delle favorite, appena sotto l’Inter. Ma mostra delle fragilità, ha dei difetti evidenti e anche un Lecce in difficoltà li ha messi in mostra. La Juventus può battagliare, ma dai partenopei deve imparare a essere sporca, brutta e cattiva, quando serve.