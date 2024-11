Napoli Femminile-Juventus Women, la cronaca

calcio d'inizio alle ore 12.30



Napoli Femminile-Juventus Women, le formazioni ufficiali

Napoli Femminile

Beretta

Lundorf

Di Marino

Pettenuzzo

Giordano

Di Giammarino

Bellucci

Jelcic

Skovsen

Sandvej

Giordano

Juventus Women

Proulx

Kullberg

Calligaris

Cascarino

Krumbiegel

Schatzer

Bennison

Thomas

Bonansea

Girelli

Lehmann



Napoli Femminile-Juventus Women, dove vedere la sfida

La sosta nazionali è ormai alle spalle e torna in campo la Juventus Women di Max Canzi per la sfida in trasferta contro il Napoli Femminile di Salvatore Mango. Allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola va in scena la sfida delle bianconere che devono mantenere la testa della classifica dopo il pareggio per 0-0 contro l'Inter dell'ultima giornata prima della sosta.La sfida tra la formazione piemontese e quella campana è visibile in diretta gratuita su Dazn.