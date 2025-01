Napoli-Juventus è la ricerca delle certezze: Motta riparte da Thuram

AFP or licensors

Nel pieno della tempesta di mercato , per la Juventus è nuovamente vigilia di un match fondamentale. Del resto, si sapeva che gennaio sarebbe stato un mese cruciale sotto tanti aspetti. E il campo non è da meno. Se da una parte la Juve arriva da una bella vittoria in campionato contro il Milan, contro ilnon ha saputo dare continuità, cadendo in un altro pareggio deludente. Proprio per questo, il Napoli rappresenta un altro test importante, soprattutto per la forza degli azzurri: la squadra di Conte è davanti a tutti e si trova in un grande momento di forma. E dunque,In una vera e propria altalena che sembra non riuscire a stabilizzarsi, la necessità delle certezze si fa sempre più forte. E le certezze, per la Juventus, si trovano accanto alla voce

Napoli-Juventus è la partita di Thuram

Il francese sta dimostrando di essere in un grande momento di crescita, anche con la panchina di Bruges. Già, perché Thuram è tornato a sedersi in panchina dopo diverse partite da titolare: in totale, è sceso in campo 27 volte segnando due reti, ma soprattutto, più di ogni altro giocatore della Juventus. Ma non solo solo numeri, è anche questione di evidenza: il centrocampo bianconero vive con un vero e proprio volto diviso in due, dove la coppia dei mediani, formata dallo stesso, continua a dimostrarsi solida, mentre elementi comecontinuano a faticare. Contro il Napoli sarà anche una doppia sfida, contro un altro centrocampista in grande forma:. Servirà dunque una Juventus con tanto carattere ma soprattutto certezze. E Khéphren Thuram è una di queste, e forse anche qualcosa in più.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui