Thiago Motta in conferenza: 'Abbiamo pagato il divario fisico. Vlahovic? Non create problemi dove non ci sono'

Napoli-Juventus, la conferenza stampa di Thiago Motta

L'allenatore della Juventus Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli. Le sue parole:"Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, siamo riusciti a contenere e limitare il loro gioco. Mi è piaciuta molto la nostra squadra nella prima frazione: ha dimostrato grande personalità e siamo usciti palla a terra. Nel secondo tempo, però, non abbiamo mantenuto la personalità. Non siamo andati bene in pressione, ci siamo abbassati troppo e non siamo più riusciti a recuperare palla con la stessa qualità. I motivi sono tanti: avevo chiesto ai ragazzi di fare bene la prima pressione per evitare di rincorrere. Non siamo stati capaci di mantenere il ritmo. Abbiamo affrontato una squadra forte: questa è la nostra sesta sconfitta consecutiva qui, vincere al Maradona è molto difficile. Abbiamo pagato anche il divario fisico, dato che loro giocano solo una volta a settimana".

"Abbiamo fatto cose buone, ma ci sono alcuni aspetti su cui dobbiamo migliorare. Volevamo cambiare la storia delle ultime sfide al Maradona, ma non ci siamo riusciti. Complimenti agli avversari"."Fatico a parlare dei singoli: tutti hanno fatto un grande sforzo e un ottimo primo tempo. Nel secondo tempo, però, non siamo riusciti a mantenere lo stesso livello. Per vincere servivano 95 minuti di altissimo livello, e non ci siamo riusciti"."L’ho visto molto bene, propositivo. Con la società eravamo tutti d’accordo che fosse un giocatore in grado di aiutarci. In futuro spero che continui così"."Nella nostra squadra non ci sono problemi di questo genere. Dusan è un leader molto positivo e, fino a oggi, ha dato un grande contributo. Continuerà ad aiutarci perché abbiamo bisogno di tutti. Non create problemi dove non esistono".