Napoli-Juventus, Thiago Motta cambia: da McKennie a Yildiz, i ballottaggi

Verso Napoli-Juventus: le scelte di Thiago Motta

In attesa della conferenza stampa dile prime idee di formazione del tecnico verso la sfida contro il Napoli porteranno a delle novità rispetto all'ultima partita in Champions. Ecco cosa cambierà nellaA centrocampo tornerà Thuram insieme a Locatelli; da capire la posizione di Koopmeiners, che comunque è atteso nuovamente da titolare. Un ballottaggio c’è sulle corsie esterne della difesa tra Savona e McKennie: con l’azzurro,resterebbe a sinistra come in Champions mentre se la scelta ricadesse sullo statunitense, traslocherebbe a destra, riporta il Corriere dello Sport. In attacco invece favorito Yildiz con Mbangula sugli esterni. Possibile chance dal primo minuto per il nuovo acquisto Kolo Muani.