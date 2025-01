Napoli-Juventus, multe per entrambe le società: il motivo

Getty Images

Perché Juventus e Napoli sono state multate

Multe perdopo il match di Serie A giocato sabato allo stadio Maradona.Ecco quanto si legge nel comunicato del Giudice Sportivo: "Ammenda di 5 mila euro alla alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di 20 mila euro alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato più voltesia in direzione dei calciatori della squadra avversaria sia in direzione del Quarto Ufficiale; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".