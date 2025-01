Napoli-Juventus, Meret spiega la parata su Yildiz

Getty Images



Napoli-Juventus, le parole di Meret

Il portiere del Napoli Alexha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 2-1 contro la Juventus. Le sue parole:"La Juventus non aveva ancora mai perso e certamente non era un caso. È una squadra molto ben organizzata, essere andati in svantaggio poteva creare qualche problema. Siamo andati a prendere una vittoria davvero importante per il campionato"."È stato tutto istinto: ho provato a buttarmi un po' alla disperata e fortunatamente ha calciato lì. È stata importante per il risultato, sono contento per la vittoria di squadra".

"Ci ha lasciato abbastanza tranquilli rispetto al solito, ci ha indicato due cose tattiche. Il mister ha fiducia in noi e noi in lui".