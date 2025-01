Napoli-Juventus LIVE 0-1: inizia il secondo tempo

AFP or licensors

Grande sfida allo Stadio Maradona tra il; match valido per la ventiduesima giornata di Serie A. Il calcio d'inizio sarà alle ore 18:00. Per i bianconeri l'occasione di tornare a vincere due partite consecutive in campionato e confermare l'ottima prova contro il Milan. Per la squadra diinvece l'obiettivo è chiaro, allungare in classifica sull'Inter e mettere ulteriore pressione ai nerazzurri.Il Napoli sarà quasi al completo anche se dovrà fare a meno di Mathias Olivera che si è fermato ieri per un problema muscolare. Rientra Alessandro Buongiorno che però partirà dalla panchina. Giocherà Spinazzola a sinistra mentre in attacco le certezze sonoNella Juve,può contare su un reparto d'attacco con tante soluzioni. Esordio per Kolo Muani, Vlahovic finisce ancora in panchina. Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Juventus e la cronaca della partita.

Napoli-Juventus, la cronaca live



Napoli-Juventus: le formazioni ufficiali

Di Gregorio

McKennie

Gatti

Kalulu

Cambiaso

Koopmeiners

Locatelli

Thuram

Yildiz

Kolo Muani

Nico Gonzalez

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres