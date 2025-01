Kolo Muani può partire titolare contro il Napoli?

Dopo i problemi burocratici legati ai prestiti del PSG,è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. L'attaccante è stato ufficializzato dai bianconeri, e rimarrà per i prossimi sei mesi in prestito secco. Un acquisto senza dubbio importante per la Juve, che aveva bisogno di supporto nel reparto offensivo, apparso in difficoltà soprattutto ultimamente. Kolo Muani arriva dopo essere rimasto ai limiti del progetto del Paris Saint-Germain con Luis Enrique, innanzitutto con l'obiettivo di trovare spazio. E dunque, partendo proprio da Napoli, può già giocare titolare?

Napoli-Juventus, chance da titolare per Kolo Muani?

La scelta non è da escludere completamente, infatti Thiago Motta avrebbe optato per il francese dal primo minuto già contro il Milan, anche se non è stato possibile per i problemi burocratici, e ora ha l'occasione di farlo.