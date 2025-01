Napoli-Juventus, Di Lorenzo: 'Non ci facciamo distrarre. Conte ha chiesto...'

Getty Images

Le parole dia Dazn:LA PARTITA - Sappiamo l’importanza di questa partita, noi dovremo essere bravi di testa e non essere distratti dal contorno. Loro sono forti e il campo deciderà chi è il migliore.QUALITA’ – Abbiamo fatto degli step in avanti, siamo cresciuti tanto in questa prima fase del campionato. Stiamo cercando di muoverci tanto dentro la partita, ci siamo preparati bene e siamo pronti.COSA HA CHIESTO CONTE – Sappiamo che queste partite vengono decise da episodi e dettagli. Chi sbaglia meno avrà più possibilità e sarà una bella partita.