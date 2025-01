Napoli-Juventus, Di Gregorio a Dazn: 'Dispiace. Dobbiamo analizzare questo aspetto e lavorare'

Getty Images



Napoli-Juventus, parla Di Gregorio

Michele Di Gregorio ai microfoni di Dazn dopo il Napoli. Le parole:"Sicuramente dispiace. Quando vai in vantaggio in più gare e poi ti fai recuperare c'è da analizzare e capire bene il perchè, è difficile dare una spiegazione. Credo sia solo un aspetto mentale: forse ci abbassiamo troppo, forse diventiamo troppo attendisti, non lo so. Dobbiamo riguardare la partita e capire come facciamo sempre, sicuramente bisogna lavorarci"."La continuità è la cosa che ci sta mancando. Più grossa e importante. L'unica cosa che ci sta mancando. Il primo tempo è stato totalmente diverso e per questo ci dispiace, l'unica strada è il lavoro per provare a sistemare cosa non va".

"Non li ho rivisti bene onestamente, quando li rivedrò capirò meglio. Penso che quando ci sono dei goal c'è sempre magari nel dettaglio l'errore anche se minimo di qualcuno. Nel secondo tempo come atteggiamento ma non caratteriale, in campo, ci hja portato ad abbassarci un po' e di conseguenza concedere quelle situazioni".





