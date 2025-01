Napoli-Juventus, Conte 'si scalda' contro Thiago Motta: il gesto ironico

AFP via Getty Images

Il match di sabato trasi è acceso anche per la vibrante "sfida nella sfida" trae Antonio Conte, con quest'ultimo che alla fine ha avuto la meglio. A questo proposito, grazie alla Bordocam di DAZN si scopre anche un momento in cui il tecnico della squadra di casa si è particolarmente "scaldato": a seguito di un fallo fischiato a centrocampo a favore diil salentino si è scatenato in un applauso ironico, un gesto accompagnato da parole irripetibili con cui ha voluto "rispondere" all'omologo bianconero che invece aveva dimostrato di apprezzare la scelta dell'arbitro e, in generale, la direzione di gara fino a quel momento.