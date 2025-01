Napoli-Juventus, chi gioca in attacco: Vlahovic, Kolo Muani o Nico Gonzalez?

AFP or licensors

Napoli-Juventus, chi gioca in attacco

Il dubbio principale perverso il big match contro il Napoli riguarda l'attacco e più in particolare chi giocherà nel ruolo di centravanti. La Juventus si ritrova con tre opzioni possibili, ovveroNelle ultime due gare ha giocato Nico Gonzalez con Vlahovic che è rimasto in panchina subentrando solo nel finale, senza però fare bene. In Champions anche l'argentino però non ha brillato, anzi. Ecco perché salgono le quotazioni di Kolo Muani, nonostante sia stato ufficializzato solamente a due giorni dal match. Il francese si allena con la squadra già da giorni ed è pronto al debutto in bianconero. Il ballottaggio rimane comunque aperto